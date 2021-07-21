В Благовещенске горел деревянный дом на Горького, 256

В центре столицы Приамурья горел деревянный дом. Сейчас на Горького, 256 работают пожарные, для ликвидации возгорания прибыло три единицы техники, а также наряд полиции.

Очевидцы сообщили, что дом заколочен. Возможно, в нём никто не проживает.

— Сообщение о пожаре в нежилом деревянном доме по ул. Горького в Благовещенске поступило в 18:23. Незамедлительно к месту были направлены три пожарных автомобиля, 13 человек личного состава и дежурная смена спасателей г. Благовещенска. К моменту прибытия огнеборцев веранда и крыша дома горели открытым пламенем. Через шесть минут после прибытия пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается, – сообщили в пресс-службе МЧС.