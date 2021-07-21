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21июля
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сегодня, 18:39 2

В Благовещенске горел деревянный дом на Горького, 256

Пожарные подразделения уже прибыли на место происшествия

В Благовещенске горел деревянный дом на Горького, 256

В центре столицы Приамурья горел деревянный дом. Сейчас на Горького, 256 работают пожарные, для ликвидации возгорания прибыло три единицы техники, а также наряд полиции.

Очевидцы сообщили, что дом заколочен. Возможно, в нём никто не проживает.

— Сообщение о пожаре в нежилом деревянном доме по ул. Горького в Благовещенске поступило в 18:23. Незамедлительно к месту были направлены три пожарных автомобиля, 13 человек личного состава и дежурная смена спасателей г. Благовещенска. К моменту прибытия огнеборцев веранда и крыша дома горели открытым пламенем. Через шесть минут после прибытия пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается, – сообщили в пресс-службе МЧС.

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#МЧС #пожары

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Комментарии
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  • amurskiy_rotan

    amurskiy_rotan
    1 час назад

    В 17:30 там даже намека не было на возгорание. Через час полыхало все открытым пламенем. В 18:35 пламя еще было видно с перекрестка Комсомольская - Горького...

  • bayan-spam

    bayan-spam
    50 минут назад

    в этом квадрате 3й пожар, совпадение?

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