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сегодня, 18:15 2

В Амурской области потратят более миллиарда рублей на улучшение условий обучения детей в этом году

Повышение качества образования в школах Приамурья – в приоритете, сообщил Василий Орлов

В Амурской области потратят более миллиарда рублей на улучшение условий обучения детей в этом году
Фото: prizyv.ru

Правительство Амурской области предусмотрело свыше миллиарда рублей на улучшение условий обучения детей в этом году. Финансовые средства направлены на проведение ремонтов, приобретение учебного оборудования, обеспечение антитеррористической и противопожарной защищенности объектов образования. Помимо этого, Минобрнауки области предоставляет муниципалитетам субвенции. на оплату труда педагогов и учебно-вспомогательного персонала, а также материальные затраты, включая приобретение учебников, средств обучения и другое.

— Повышение качества образования в школах Приамурья – в приоритете. От этого зависит многое: смогут ли амурские дети поступить в желаемые колледжи и университеты, стать грамотными высококвалифицированными специалистами, быть востребованными на рынке труда и успешными в жизни в целом, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По словам губернатора, в рамках мероприятий, направленных на улучшение условий обучения детей, за два последних года из бюджетов разных уровней выделено более 460 миллионов рублей. На текущий календарный год предусмотрено свыше одного миллиарда.

Справка АИ

Обновлять материально-техническую базу помогает национальный проект «Образование», который реализуется в регионе с 2019 года. В области работает сеть технопарков «Кванториум-28», центров «IT-куб», «Точка роста», «Доброшкола», центр для выявления и поддержки одаренных детей «Вега», Амурской центр опережающей профессиональной подготовки, создается «Цифровая образовательная среда», сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#губернатор #образование #школа

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    Скоро все выпускники будут сдавать ЕГЭ на 100 баллов.

  • Отец

    Отец
    13 минут назад

    Выпускники высокобальники , каждый год уезжают в топовые вузы страны , а АО продолжает деградировать ... и этот процесс не остановить, уезжают лучшие и не возвращаются ибо делать в АО нечего

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