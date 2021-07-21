В Ромненском районе обвалился только что отремонтированный мост
Отсыпанная песком конструкция не продержалась и суток
Во вторник, 20 июля, в социальных сетях Амурской области появилась информация, что в шести километрах от села Ромны из-за обильных осадков смыло мост. Этим же вечером администрация Ромненского района сообщила, что организованы аварийные работы по восстановлению проезда, которые за ночь были завершены. Сегодня паблик kriminal.blg опубликовал ролик, на котором видно, что только что отремонтированный мост опять обрушился.
Фото: @krimimal.blg, администрация Ромненского округа
Всего в результате выпадения большого количества осадков в Ромненском муниципальном округе размыты пять участков дорог местного значения. Сегодня, 21 июля, в администрации Ромненского округа провели совещание по разрушительным последствиям дождей.
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