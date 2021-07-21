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21июля
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сегодня, 18:00 8

В Ромненском районе обвалился только что отремонтированный мост

Отсыпанная песком конструкция не продержалась и суток

В Ромненском районе обвалился только что отремонтированный мост
Фото: @kriminal.blg

Во вторник, 20 июля, в социальных сетях Амурской области появилась информация, что в шести километрах от села Ромны из-за обильных осадков смыло мост. Этим же вечером администрация Ромненского района сообщила, что организованы аварийные работы по восстановлению проезда, которые за ночь были завершены. Сегодня паблик kriminal.blg опубликовал ролик, на котором видно, что только что отремонтированный мост опять обрушился.

Фото: @krimimal.blg, администрация Ромненского округа

Всего в результате выпадения большого количества осадков в Ромненском муниципальном округе размыты пять участков дорог местного значения. Сегодня, 21 июля, в администрации Ромненского округа провели совещание по разрушительным последствиям дождей.

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#большая вода #строительство

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Это прорыв.

  • Янyа

    Янyа
    3 часа назад

    Это День выборов-2

  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    Иронично.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Надеюсь, его успели торжественно открыть. Вот например в Новокузнецке чиновники торжественно открыли мусорный бак...

    https://www.rosbalt.ru/like/2017/06/07/1621512.html

  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    Терпения жителям района.

  • капрал

    капрал
    2 часа назад

    Только идиоты песочком мосты отсыпают

  • OT

    OT
    1 час назад

    Похоже это отсыпали как раз временно , чтоб подготовиться к основательной постройке. Или все-ж эта временность оправданием сейчас служит?

  • foxik62

    foxik62
    8 минут назад

    Песочек наше фсе.

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