В Ромненском районе обвалился только что отремонтированный мост

Фото: @krimimal.blg, администрация Ромненского округа

Всего в результате выпадения большого количества осадков в Ромненском муниципальном округе размыты пять участков дорог местного значения. Сегодня, 21 июля, в администрации Ромненского округа провели совещание по разрушительным последствиям дождей.