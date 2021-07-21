В Амурской области выявили 121 случай коронавируса

В Приамурье за последние сутки COVID-19 зарегистрировали у 121 пациента. У 97 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (80 %), у 24 – в виде пневмонии (20 %), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 26 410 случаев новой коронавирусной инфекции. За это время на COVID-19 сдано 1 087 322 ПЦР-тестов, в том числе за последние сутки – 2 934. Напомним, что вчера, 20 июля, в регионе зарегистрировали 125 случаев заболевания COVID-19.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Екатерина Безсонова