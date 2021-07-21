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сегодня, 17:45 3

В амурском селе Серышево к концу года должны оборудовать хоккейную коробку

По поручению Василия Орлова продолжается совершенствование спортивных объектов

В амурском селе Серышево к концу года должны оборудовать хоккейную коробку
Фото: newslab.su

В Приамурье активно продолжается совершенствование спортивных объектов. Так, например, капитальные ремонты ведутся на стадионах в Прогрессе и Завитинске. Завершить их должны к концу октября этого года. Начались мероприятия по созданию проектно-сметной документации для крытого круглогодичного катка на территории Амурского госуниверситета.

По словам министра по физической культуре Дмитрия Кутека, на территории серышевской школы имени Героя России Сергея Бондарева будет построена хоккейная коробка с боксом для раздевалок. Стоимость реализации проекта составит 7,6 миллиона рублей. Заявка в минфин подана, но на сегодня пока не профинансирована. Однако на объекте планируется начало работ за счет средств муниципалитета, которые потом будут возмещены.

Реализация проекта «Спорт – норма жизни» продолжится и по другим направлениям.

— Мы создаем эти объекты не для того, чтобы они простаивали, а для того, чтобы население беспрепятственно могло на них заниматься. Не должно быть такого, что человек пришел на стадион позаниматься, а его не пустили. Если такое происходит – об этом нужно сообщать. Если потребуется, мы будем ездить и смотреть, насколько доступны спортивные площадки для амурчан, – заявил глава региона Василий Орлов.

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#губернатор #областная власть #школа

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Комментарии
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  • MarishkaBLG

    MarishkaBLG
    2 часа назад

    Се́рышево — посёлок городского типа в Амурской области, Россия. Административный центр Серышевского района.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    27 минут назад

    Хорошее дело! Будет чем мальчишкам заниматься.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    26 минут назад

    Ну и некоторым взрослым тоже...

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