В амурском селе Серышево к концу года должны оборудовать хоккейную коробку

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В Приамурье активно продолжается совершенствование спортивных объектов. Так, например, капитальные ремонты ведутся на стадионах в Прогрессе и Завитинске. Завершить их должны к концу октября этого года. Начались мероприятия по созданию проектно-сметной документации для крытого круглогодичного катка на территории Амурского госуниверситета.

По словам министра по физической культуре Дмитрия Кутека, на территории серышевской школы имени Героя России Сергея Бондарева будет построена хоккейная коробка с боксом для раздевалок. Стоимость реализации проекта составит 7,6 миллиона рублей. Заявка в минфин подана, но на сегодня пока не профинансирована. Однако на объекте планируется начало работ за счет средств муниципалитета, которые потом будут возмещены.

Реализация проекта «Спорт – норма жизни» продолжится и по другим направлениям.

— Мы создаем эти объекты не для того, чтобы они простаивали, а для того, чтобы население беспрепятственно могло на них заниматься. Не должно быть такого, что человек пришел на стадион позаниматься, а его не пустили. Если такое происходит – об этом нужно сообщать. Если потребуется, мы будем ездить и смотреть, насколько доступны спортивные площадки для амурчан, – заявил глава региона Василий Орлов.