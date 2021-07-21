В Благовещенске на берегу Зеи нашли труп неизвестного мужчины

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В пресс-службе администрации Благовещенска сообщили, что сегодня, в 10:50 в ЕДДС поступило сообщение о том, что на реке Зея в районе затона (недалеко от Амурской, 1) в воде обнаружен труп мужчины. На место выехали все ответственные аварийные службы.

Личность мужчины 1987 года рождения уже установлена. Ранее, 18 июля, родственники погибшего обращались в полицию, так как он пропал без вести.