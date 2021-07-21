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21июля
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сегодня, 16:40 0

В Амурской области снова ожидаются сильные дожди

Жителей Приамурья призывают быть осторожными

В Амурской области снова ожидаются сильные дожди
Фото: pixabay.com

23 и 24 июля местами на территории Приамурья ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. При грозах возможно шквалистое усиление ветра.

По сообщению мэрии столицы Приамурья, возможны обрывы линий электропередач, подтопление, нарушение работы систем жизнеобеспечения, большое количество аварий и травматизма среди населения.

Осторожными призывают быть водителей и пешеходов. При управлении автомобилем нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам во время усиления ветра рекомендуют не ходить около рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Не оставлять детей без присмотра.

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