В Амурской области снова ожидаются сильные дожди

23 и 24 июля местами на территории Приамурья ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. При грозах возможно шквалистое усиление ветра.

По сообщению мэрии столицы Приамурья, возможны обрывы линий электропередач, подтопление, нарушение работы систем жизнеобеспечения, большое количество аварий и травматизма среди населения.

Осторожными призывают быть водителей и пешеходов. При управлении автомобилем нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам во время усиления ветра рекомендуют не ходить около рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Не оставлять детей без присмотра.