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сегодня, 16:20 0

В Бурейском районе погиб 19-летний парень

По факту гибели юноши возбуждено уголовное дело

В Бурейском районе погиб 19-летний парень
Фото: unsplash/Elisa Stone

Обновлено: 16:51

В минувший четверг, 15 июля, в селе Малиновка Бурейского района в траншее на территории социально-реабилитационного центра было найдено тело 19-летнего парня. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области, по факту случившегося органами возбуждено уголовное дело.

На данный момент следствие предполагает, что причиной гибели молодого человека стало причинение смерти по неосторожности: детали пока не раскрываются. Предполагается, что трагедия произошла в вечернее время.

Уточняется, что юноша был воспитанником малиновского интерната, на территории которого и был обнаружен труп. Сотрудниками следственного комитета уже проведен осмотр места происшествия, допрошена администрация центра, назначены экспертизы. В настоящий момент запланированы и проводятся необходимые следственные действия для выяснения причин гибели парня.

К расследованию гибели юноши подключилась прокуратура Бурейского района: на место происшествия выезжал прокурор Аркадий Сикорский.

В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства происшествия и установит причины, по которым был обеспечен свободный доступ к заброшенному коллектору.

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#криминал #происшествия

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