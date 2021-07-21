В Бурейском районе погиб 19-летний парень

Обновлено: 16:51



В минувший четверг, 15 июля, в селе Малиновка Бурейского района в траншее на территории социально-реабилитационного центра было найдено тело 19-летнего парня. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области, по факту случившегося органами возбуждено уголовное дело.

На данный момент следствие предполагает, что причиной гибели молодого человека стало причинение смерти по неосторожности: детали пока не раскрываются. Предполагается, что трагедия произошла в вечернее время.

Уточняется, что юноша был воспитанником малиновского интерната, на территории которого и был обнаружен труп. Сотрудниками следственного комитета уже проведен осмотр места происшествия, допрошена администрация центра, назначены экспертизы. В настоящий момент запланированы и проводятся необходимые следственные действия для выяснения причин гибели парня.

К расследованию гибели юноши подключилась прокуратура Бурейского района: на место происшествия выезжал прокурор Аркадий Сикорский.

В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства происшествия и установит причины, по которым был обеспечен свободный доступ к заброшенному коллектору.