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21июля
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сегодня, 20:00 2

«Единая Россия» призывала политические партии к безопасным выборам

В документе указаны рекомендации, как защитить избирателей от COVID-19

«Единая Россия» призывала политические партии к безопасным выборам
Фото: er.ru

«Единая Россия» предложила партиям подписать соглашение за безопасные выборы. Подписью участники выборов обязуются соблюдать все антиковидные меры и минимизировать массовые мероприятия, рассказали единороссы.

Как сделать выборы безопасными для всех участников, на брифинге обсудили секретарь генсовета партии Андрей Турчак и главврач Коммунарки Денис Проценко.

— «Единая Россия» призывает всех участников предвыборной гонки, кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдать требования региональных властей и санитарных властей Российской Федерации, – отметил Андрей Турчак.

Сам же Турчак добавил, что «Единая Россия» со своей стороны будет соблюдать все положения. Главврач Коммунарки Денис Проценко в свою очередь напомнил, что пандемия не закончилась, и соблюдение социальной дистанции и правильное ношение масок остаётся обязательным.

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#COVID 19 #выборы

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    "минимизировать массовые мероприятия". Начните с себя.

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Значит готовят махинации и выбросы?

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