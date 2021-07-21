«Единая Россия» призывала политические партии к безопасным выборам

«Единая Россия» предложила партиям подписать соглашение за безопасные выборы. Подписью участники выборов обязуются соблюдать все антиковидные меры и минимизировать массовые мероприятия, рассказали единороссы.

Как сделать выборы безопасными для всех участников, на брифинге обсудили секретарь генсовета партии Андрей Турчак и главврач Коммунарки Денис Проценко.

— «Единая Россия» призывает всех участников предвыборной гонки, кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдать требования региональных властей и санитарных властей Российской Федерации, – отметил Андрей Турчак.

Сам же Турчак добавил, что «Единая Россия» со своей стороны будет соблюдать все положения. Главврач Коммунарки Денис Проценко в свою очередь напомнил, что пандемия не закончилась, и соблюдение социальной дистанции и правильное ношение масок остаётся обязательным.