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В Китае из-за наводнения эвакуировали 200 тысяч человек

В Чжэнчжоу от стихии уже погибли 12 граждан

В Китае из-за наводнения эвакуировали 200 тысяч человек
Фото: РИА Новости

В городе Чжэнчжоу провинции Хэнань эвакуировали 200 тысяч человек из-за сильного наводнения, сообщает городской отдел пропаганды. От стихии уже пострадали 36 тысяч человек. Более 20 тысяч человек занимаются поисково-спасательными работами и оказывают помощь населению. Некоторые районы города остались без электричества и водоснабжения.

Власти проверяют рынки и магазины, чтобы цены на продовольствие и товары первой необходимости не росли. За последние сутки в центральном Китае прошли сильные ливни, которые вызвали наводнения. На некоторых метеостанциях зарегистрировали исторический рекорд количества осадков. Однако синоптики предупреждают – дожди продлятся до вечера 21 июля.

Напомним, что в Германии из-за циклона «Бернд» произошло крупное наводнение. В стране уже погибли около 156 человек. В то же время в Амурской области почти справились с последствиями паводка. Многие дома просушили и продезинфицировали, а пострадавшие от стихии получают компенсации из резервного фонда.

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#большая вода

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