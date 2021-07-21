Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:53 0

Муж Анастасии Макеевой отказался платить алименты на своих детей

Светлана Малькова опубликовала переписку с бывшим мужем

Муж Анастасии Макеевой отказался платить алименты на своих детей
Фото: солёнка.рф

Вокруг актрисы Анастасии Макеевой и её нового мужа продолжается громкий скандал. В прошлом году артистка закрутила роман с женатым бизнесменом Романом Мальковым, воспитывающим четверых детей. На днях Светлана Малькова пожаловалась, что бывший муж отказывается платить детям алименты, сообщает радио «Комсомольская правда».

Несмотря на критику их отношений с Макеевой Роман Мальков официально развёлся с женой. В прошлом месяце влюблённые сыграли свадьбу и обвенчались.

Расстаться друзьями Роману и Светлане не удалось. Мальков также отказался добровольно выплачивать алименты на содержание детей.

Светлана Малькова на днях сообщила, что суд по выплатам перенесли уже в четвёртый раз из-за неявки «второй стороны».

Также бывшая супруга Романа опубликовала в Instagram переписку с ним, которая подтверждает, что он отказывается переводить деньги на содержание своих детей. Светлана объяснила, что ей нечем оплачивать жильё и детские секции, но на многодетного отца эти аргументы не подействовали.

По словам Малькова, все оплаты будут тогда, когда дети научатся уважать отца и перестанут ему хамить. Он заявил, что всё дальнейшее общение и выплаты будут только через суд.

Просмотров всего: 41

#дети #финансы #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире 1

Джиган и Оксана Самойлова планируют через шесть лет полететь в космос

В России и мире 1

Айза Долматова призналась, что изменяла Гуфу в браке
В России и мире

Представитель МакSим рассказала, кто сливает новости о состоянии певицы
В России и мире

Валентин Юдашкин рассказал о дружбе с Аллой Пугачёвой
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь