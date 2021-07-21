Муж Анастасии Макеевой отказался платить алименты на своих детей
Светлана Малькова опубликовала переписку с бывшим мужем
Вокруг актрисы Анастасии Макеевой и её нового мужа продолжается громкий скандал. В прошлом году артистка закрутила роман с женатым бизнесменом Романом Мальковым, воспитывающим четверых детей. На днях Светлана Малькова пожаловалась, что бывший муж отказывается платить детям алименты, сообщает радио «Комсомольская правда».
Несмотря на критику их отношений с Макеевой Роман Мальков официально развёлся с женой. В прошлом месяце влюблённые сыграли свадьбу и обвенчались.
Расстаться друзьями Роману и Светлане не удалось. Мальков также отказался добровольно выплачивать алименты на содержание детей.
Светлана Малькова на днях сообщила, что суд по выплатам перенесли уже в четвёртый раз из-за неявки «второй стороны».
Также бывшая супруга Романа опубликовала в Instagram переписку с ним, которая подтверждает, что он отказывается переводить деньги на содержание своих детей. Светлана объяснила, что ей нечем оплачивать жильё и детские секции, но на многодетного отца эти аргументы не подействовали.
По словам Малькова, все оплаты будут тогда, когда дети научатся уважать отца и перестанут ему хамить. Он заявил, что всё дальнейшее общение и выплаты будут только через суд.
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