Муж Анастасии Макеевой отказался платить алименты на своих детей

Несмотря на критику их отношений с Макеевой Роман Мальков официально развёлся с женой. В прошлом месяце влюблённые сыграли свадьбу и обвенчались.

Расстаться друзьями Роману и Светлане не удалось. Мальков также отказался добровольно выплачивать алименты на содержание детей.

Светлана Малькова на днях сообщила, что суд по выплатам перенесли уже в четвёртый раз из-за неявки «второй стороны».

Также бывшая супруга Романа опубликовала в Instagram переписку с ним, которая подтверждает, что он отказывается переводить деньги на содержание своих детей. Светлана объяснила, что ей нечем оплачивать жильё и детские секции, но на многодетного отца эти аргументы не подействовали.

По словам Малькова, все оплаты будут тогда, когда дети научатся уважать отца и перестанут ему хамить. Он заявил, что всё дальнейшее общение и выплаты будут только через суд.