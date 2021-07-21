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21июля
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сегодня, 16:30 2

Почти полмиллиарда рублей Амурская область получит на поддержку региональной системы здравоохранения

Всего 85 миллиардов рублей из федерального бюджета направят на эти цели в субъекты

Почти полмиллиарда рублей Амурская область получит на поддержку региональной системы здравоохранения
Фото: pixabay.com

В среду, 21 июля, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств регионам на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Амурская область получит чуть более 483 миллионов рублей.

Общая сумма, которая будет выделена на систему здравоохранения регионов, составила 85 миллиардов рублей. Как пояснили в пресс-службе правительства, эта меры поддержки «позволят своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19».

— Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь, – сказал Михаил Мишустин.

Минздрав России в течение 30 дней должен провести работу с регионами и проверить эффективность использования выделенных средств.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • us.2001

    us.2001
    5 часов назад

    исправили ))) молодцы ))) главное что бы дошли до здравохранения )))

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 часа назад

    Деньги помогут своевременно проводить прием пациентов в условиях повышенной нагрузки - это каким образом?

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