Почти полмиллиарда рублей Амурская область получит на поддержку региональной системы здравоохранения

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В среду, 21 июля, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств регионам на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Амурская область получит чуть более 483 миллионов рублей.

Общая сумма, которая будет выделена на систему здравоохранения регионов, составила 85 миллиардов рублей. Как пояснили в пресс-службе правительства, эта меры поддержки «позволят своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19».

— Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь, – сказал Михаил Мишустин.

Минздрав России в течение 30 дней должен провести работу с регионами и проверить эффективность использования выделенных средств.