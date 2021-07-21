«Место встречи – Благовещенск»: беспрецедентный видеопроект о городе
Амур.инфо запускает новую программу специально для тех, кто хочет быть в курсе жизни амурской столицы
В сегодняшнем выпуске расскажем о том, что любители азиатской кухни могут отведать Том ям и свежие морепродукты в новом месте города – в ресторане паназиатской кухни «Три азиата». Также затронем тему невыносимой в последнее время жары и влажности. Поговорим со специалистами компании «Климат28» о том, как спастись от теплового удара. И напоследок по просьбе мам и пап поговорим о понятии «профориентация» и её важности перед поступлением в вуз с квалифицированным профориентологом образовательного центра «Лидер». Что ж, приятного и полезного просмотра!
Ресторан паназиатской кухни «Три азиата»
Гостиница «Отель на Набережной» переулок Святителя Иннокентия, 3, 2 этаж
+7 (4162) 21-08-08
Торгово-монтажная компания «Климат28»
ул. Батарейная, 26/5
8 (4162) 21-21-18, 8-924-841-21-30
www.klimat28.ru
Образовательный центр «Лидер»
Богдана Хмельницкого, 20
+7 (4162) 21-50-60
+7-924-841-50-60
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Будем рады сотрудничеству! Обращаться по телефону: 8(4162) 222-444 8914-561-33-73
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#Видео: Место встречи - Благовещенск