«Место встречи – Благовещенск»: беспрецедентный видеопроект о городе

В сегодняшнем выпуске расскажем о том, что любители азиатской кухни могут отведать Том ям и свежие морепродукты в новом месте города – в ресторане паназиатской кухни «Три азиата». Также затронем тему невыносимой в последнее время жары и влажности. Поговорим со специалистами компании «Климат28» о том, как спастись от теплового удара. И напоследок по просьбе мам и пап поговорим о понятии «профориентация» и её важности перед поступлением в вуз с квалифицированным профориентологом образовательного центра «Лидер». Что ж, приятного и полезного просмотра!

Ресторан паназиатской кухни «Три азиата»

Гостиница «Отель на Набережной» переулок Святителя Иннокентия, 3, 2 этаж

+7 (4162) 21-08-08

@tri_aziata_blg Торгово-монтажная компания «Климат28»

ул. Батарейная, 26/5

8 (4162) 21-21-18, 8-924-841-21-30

@klimat_28

www.klimat28.ru Образовательный центр «Лидер»

Богдана Хмельницкого, 20

+7 (4162) 21-50-60

+7-924-841-50-60

@uchi.lider

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#Видео: Место встречи - Благовещенск

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Гайка