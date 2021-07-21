Джиган и Оксана Самойлова планируют через шесть лет полететь в космос

Оксана Самойлова разместила в своём Instagram видео с плачущей дочерью. Она пояснила, что девочка устроила истерику из-за планов родителей полететь в космос.

Самойлова рассказала подписчикам, что в 2027 году будет достроен первый отель на орбите, и они с мужем собираются провести там необычный отпуск. Модель отметила, что детям туда лететь нельзя. Из-за этой новости дочь пары сильно расстроилась, но родители пообещали девочке, что она сможет побывать в космосе, когда станет старше.

Рэпер Джиган и его супруга воспитывают троих дочерей — Ариэлу, Лею и Майю. Младшей девочке в этом году исполнилось четыре года. Также у звёздной пары есть годовалый сын Давид.