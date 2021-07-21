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Амурчанин проведёт три с половиной года в колонии за хранение наркотиков

Приговор пока не вступил в законную силу

Амурчанин проведёт три с половиной года в колонии за хранение наркотиков
Фото: pixabay.com

32-летнего жителя Ивановского района признали виновным в хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта. Мужчина уже имел судимость за незаконный оборот запрещённых веществ, сообщает областная прокуратура.

В январе 2020 года осуждённый изготовил гашишное масло весом 17,8 грамма. Наркотическое средство у мужчины изъяли полицейские на посту ДПС при досмотре автобуса, на котором амурчанин ехал в Благовещенск в качестве пассажира.

Суд назначил ему три с половиной года лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Отмечается, что осуждённый раскаялся в содеянном, а также активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

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#криминал #происшествия

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