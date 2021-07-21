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сегодня, 15:30 0

Амурские полицейские задержали жителя Хабаровского края, перевозившего два мешка марихуаны

Он заготовил наркотики для личного потребления

Амурские полицейские задержали жителя Хабаровского края, перевозившего два мешка марихуаны
Фото: 28.мвд.рф

Недалеко от Циолковского сотрудники полиции задержали жителя Хабаровского края, который перевозил наркотики в крупном размере, сообщает областное УМВД.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым управлял хабаровчанин 1991 года рождения. В багажнике транспорта полицейские нашли два мешка с дикорастущей коноплёй. Вес изъятого составил 4 403 граммов.

Подозреваемый приехал из Забайкальского края в Мазановский район Приамурья, чтобы собрать марихуану для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело, для мужчины избирается мера пресечения. За совершение такого преступление может грозить до десяти лет лишения свободы.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия

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