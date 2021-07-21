Амурские полицейские задержали жителя Хабаровского края, перевозившего два мешка марихуаны
Он заготовил наркотики для личного потребления
Недалеко от Циолковского сотрудники полиции задержали жителя Хабаровского края, который перевозил наркотики в крупном размере, сообщает областное УМВД.
Инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым управлял хабаровчанин 1991 года рождения. В багажнике транспорта полицейские нашли два мешка с дикорастущей коноплёй. Вес изъятого составил 4 403 граммов.
Подозреваемый приехал из Забайкальского края в Мазановский район Приамурья, чтобы собрать марихуану для личного потребления.
Возбуждено уголовное дело, для мужчины избирается мера пресечения. За совершение такого преступление может грозить до десяти лет лишения свободы.
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