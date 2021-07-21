В Хэйхэ выпустили в Амур 290 тысяч мальков калуги и осетра

Фото: скриншот ТВ г.Хэйхэ

Власти Хэйхэ 20 июля выпустили в Амур в районе Айхуэй 290 тысяч мальков калуги и амурского осетра. Мероприятие проводилось в рамках сохранения популяции двух видов рыб в пограничной реке.

Китайские рыбаки перед тем, как заняться промыслом, должны регистрироваться в специальном реестре и произвести опись всех рыбных снастей, с которыми они ходят на рыбалку. Это необходимо для того, чтобы сберечь экосистему Амура.

Как заявил секретарь Горкома КПК Хэйхэ Ма Ли, который присутствовал на церемонии выпуска мальков, власти будут жестко бороться с нелегальным рыбным промыслом и попытками нарушить границу с Россией. Затем чиновник вместе с местными школьниками выпустил в реку мальков.

С 15 июля на Амуре и Уссури был снят запрет на рыбную ловлю сетями. Снова он будет введён с 1 по 20 октября этого года, сообщает сайт biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.