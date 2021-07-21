Житель Амурской области потерял около 600 тысяч рублей, поверив мошенникам

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44-летний житель Белогорска попался на популярную схему мошенничества и потерял почти 600 тысяч рублей. Причём эти деньги он взял в кредит, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Мужчине позвонил «сотрудник» федерального органа исполнительной власти и сказал, что на имя потерпевшего кто-то пытается оформить кредит. Он предложил амурчанину поскорее оформить кредит, чтобы этого не успели мошенники, а затем для «безопасности» перевести деньги на другие счета. Белогорец проверил номер в Интернете и убедился, что номер действительно принадлежит названному злоумышленником ведомству. После этого мужчина выполнял все указания звонившего.

В течение трёх дней амурчанин через банкомат переводил со своей карты небольшие суммы денег на разные номера телефонов. Так, в день он совершал до 20 переводов. После того, как все средства кончились, его попросили взять ещё один кредит. Тогда мужчина понял, что его обманули.

Сотрудники регионального УМВД уточняют, что звонки от якобы сотрудников банков или полиции участились. Преступники научились подменять подлинные номера, чтобы потерпевшие не сомневались в словах мошенников.

Так, за шесть месяцев текущего года в Приамурье зарегистрировали 795 фактов мошенничества с использованием Интернета (на 23,3 % больше, чем в 2020), а также 959 преступлений по статье «Кража, совершённая с банковского счёта» (на 28,9 % больше, чем в 2020).