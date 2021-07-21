Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:45 3

Житель Амурской области потерял около 600 тысяч рублей, поверив мошенникам

Его попросили оформить на себя кредит

Житель Амурской области потерял около 600 тысяч рублей, поверив мошенникам
Фото: pixabay.com

44-летний житель Белогорска попался на популярную схему мошенничества и потерял почти 600 тысяч рублей. Причём эти деньги он взял в кредит, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Мужчине позвонил «сотрудник» федерального органа исполнительной власти и сказал, что на имя потерпевшего кто-то пытается оформить кредит. Он предложил амурчанину поскорее оформить кредит, чтобы этого не успели мошенники, а затем для «безопасности» перевести деньги на другие счета. Белогорец проверил номер в Интернете и убедился, что номер действительно принадлежит названному злоумышленником ведомству. После этого мужчина выполнял все указания звонившего.

В течение трёх дней амурчанин через банкомат переводил со своей карты небольшие суммы денег на разные номера телефонов. Так, в день он совершал до 20 переводов. После того, как все средства кончились, его попросили взять ещё один кредит. Тогда мужчина понял, что его обманули.

Сотрудники регионального УМВД уточняют, что звонки от якобы сотрудников банков или полиции участились. Преступники научились подменять подлинные номера, чтобы потерпевшие не сомневались в словах мошенников.

Так, за шесть месяцев текущего года в Приамурье зарегистрировали 795 фактов мошенничества с использованием Интернета (на 23,3 % больше, чем в 2020), а также 959 преступлений по статье «Кража, совершённая с банковского счёта» (на 28,9 % больше, чем в 2020).

Просмотров всего: 332

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанин проведёт три с половиной года в колонии за хранение наркотиков
Происшествия

Амурские полицейские задержали жителя Хабаровского края, перевозившего два мешка марихуаны
Общество 1

Бывшего начальника Благовещенского таможенного поста осудили за превышение полномочий
В России и мире 3

Семилетнего сына Стаса Пьехи избили соседи
Комментарии
Показать все (3)
  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    18 минут назад

    отсюда возникает вопрос, как у тупых людей могут образовываться досмтаточно крупные суммы?

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    18 минут назад

    отсюда возникает вопрос, как у тупых людей могут образовываться достаточно крупные суммы?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    7 минут назад

    Без лоха жизнь плоха...

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь