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21июля
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К концу июля в Благовещенске завершат установку свай опор трансграничной канатной дороги через Амур

60 из 64 свай уже установлены

К концу июля в Благовещенске завершат установку свай опор трансграничной канатной дороги через Амур
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

До конца июля планируется завершить установку свай на линейной опоре строящейся на Амуре канатной дороги, которая соединит не только Хейхэ и Благовещенск, но и два государства. Площадку посетил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

На данный момент завершается основной этап бетонирования и армирования плит для строительства терминала. Уже проведена установка 88 свай на станционной опоре, проводится их испытание. 60 из 64 свай на линейной опоре также уже установлены.

— Разработан котлован для здания терминала канатной дороги, проведено бетонирование. На стройплощадке проводится и монтаж первого 25-ти тонного крана. Параллельно строители приступят к монтажу второго крана, – рассказал руководитель строительства «Интэнс инжиниринг» Михаил Санин.

Строительство на объекте будет полностью завершено к 2023 году. Данный проект является уникальным – это первая в мире канатная дорога между городами двух разных стран. Протяжённость дороги составит 976 метров. Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут.

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#губернатор #Дальний Восток #жизнь #транспорт #туризм

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