К концу июля в Благовещенске завершат установку свай опор трансграничной канатной дороги через Амур
60 из 64 свай уже установлены
До конца июля планируется завершить установку свай на линейной опоре строящейся на Амуре канатной дороги, которая соединит не только Хейхэ и Благовещенск, но и два государства. Площадку посетил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
На данный момент завершается основной этап бетонирования и армирования плит для строительства терминала. Уже проведена установка 88 свай на станционной опоре, проводится их испытание. 60 из 64 свай на линейной опоре также уже установлены.
— Разработан котлован для здания терминала канатной дороги, проведено бетонирование. На стройплощадке проводится и монтаж первого 25-ти тонного крана. Параллельно строители приступят к монтажу второго крана, – рассказал руководитель строительства «Интэнс инжиниринг» Михаил Санин.
Строительство на объекте будет полностью завершено к 2023 году. Данный проект является уникальным – это первая в мире канатная дорога между городами двух разных стран. Протяжённость дороги составит 976 метров. Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут.
Просмотров всего: 219
#губернатор #Дальний Восток #жизнь #транспорт #туризм