Первые соревнования Олимпийских игр 2020 года стартовали в Токио

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В среду, 21 июля, стартовали первые соревнования в Японии. Впервые за 25 лет программу открыл не футбол, а софтбол. Женские сборные Австралии и Японии начали матч на стадионе в Фукусиме.

Софтбол – разновидность бейсбола – входит в программу Олимпийских игр нечасто. Последний раз соревнования по этому виду спорта в рамках Олимпиады проходили в 2008 году. Не будет софтбола и на следующих играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

На турнире в Токио участие примут шесть команд – сборные Австралии, Канады, Мексики, США (действующий чемпион мира) и Японии. Они проведут между собой однокруговой турнир, по итогом которого две лучшие команды сразятся за золотые медали, а третья и четвертая сборные встретятся в игре за бронзовые награды.

21 и 22 июля соревнования будут проходить на стадионе в Фукусиме – как символ восстановления региона после катастрофы 11 марта 2011 года, когда из-за землетрясения, вызванного цунами, произошла авария на АЭС Фукусима-1. Остальные игры пройдут в Йокогаме.

Ранее власти Японии не исключили возможности отмены Олимпийских игр Токио-2020 по причине всплеска заболевании от COVID-19. В таком случае организаторы соберут экстренное совещание, и игры могут быть отменены.

О приключениях амурского журналиста в Японии читайте в нашем материале.