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сегодня, 13:20 1

Айза Долматова призналась, что изменяла Гуфу в браке

Айза рассказала, что переживает из-за неудачных отношений

Айза Долматова призналась, что изменяла Гуфу в браке
Фото: almode.ru

Айза и рэпер Гуф развелись в 2014 году. В шоу Басты телеведущая призналась, что не была верна бывшему мужу, пишет «СтарХит».

36-летняя Айза не раз говорила, что их брак с Гуфом распался из-за его измен. Но в недавнем интервью она рассказала, что и сама не была верна рэперу.

В шоу Басты «Вопрос ребром» Айза призналась, что изменяла Гуфу. При этом романы с другими мужчинами она крутила в тот момент, когда их отношения с рэпером были на грани развода.

По мнению бизнесвумен, сейчас семейные узы потеряли свою значимость, поэтому она считает гостевой брак одним из самых честных видов отношений.

Однако Айза допускает, что когда-то вновь согласится выйти замуж. По её словам, несмотря на неудачи, она до сих пор хочет быть чьей-то женой. Она даже может «плакать по ночам, что не смогла стать счастливой в браках».

Как сообщает радио «Комсомольская правда», первым мужем Айзы был Алексей Долматов – рэпер Гуф, в браке с которым родился сын Сами. Через год после развода с Гуфом Айза вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина. У супругов появился на свет сын Элвис, однако в 2020 году они сообщили о расставании. После этого у Айзы были неудачные отношения с певцом Олегом Майами.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    9 минут назад

    Богема....см перевод с французского...

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