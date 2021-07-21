Айза Долматова призналась, что изменяла Гуфу в браке

36-летняя Айза не раз говорила, что их брак с Гуфом распался из-за его измен. Но в недавнем интервью она рассказала, что и сама не была верна рэперу.

В шоу Басты «Вопрос ребром» Айза призналась, что изменяла Гуфу. При этом романы с другими мужчинами она крутила в тот момент, когда их отношения с рэпером были на грани развода.

По мнению бизнесвумен, сейчас семейные узы потеряли свою значимость, поэтому она считает гостевой брак одним из самых честных видов отношений.

Однако Айза допускает, что когда-то вновь согласится выйти замуж. По её словам, несмотря на неудачи, она до сих пор хочет быть чьей-то женой. Она даже может «плакать по ночам, что не смогла стать счастливой в браках».

Как сообщает радио «Комсомольская правда», первым мужем Айзы был Алексей Долматов – рэпер Гуф, в браке с которым родился сын Сами. Через год после развода с Гуфом Айза вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина. У супругов появился на свет сын Элвис, однако в 2020 году они сообщили о расставании. После этого у Айзы были неудачные отношения с певцом Олегом Майами.