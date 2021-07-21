Бывшего начальника Благовещенского таможенного поста осудили за превышение полномочий

20 июля 2021 года Благовещенским городским судом был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Благовещенского таможенного поста. Его признали виновным за превышение должностных полномочий.

Было установлено, что в 2020 году подсудимый давал незаконные распоряжения своим сотрудникам в связи с деятельностью директора филиала ООО «Восток Дьюти Фри», который без уплаты таможенных платежей реализовывал алкогольную продукцию. Также директор магазина беспошлинной торговли самовольно снимал таможенную маркировку.

С февраля по октябрь 2020 года было реализовано без уплаты таможенных платежей товара более чем на 3,6 миллиона рублей. Подсудимый признал вину и был приговорён к штрафу в 40 тысяч рублей.