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Бывшего начальника Благовещенского таможенного поста осудили за превышение полномочий

Подсудимый признал вину

Бывшего начальника Благовещенского таможенного поста осудили за превышение полномочий

20 июля 2021 года Благовещенским городским судом был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Благовещенского таможенного поста. Его признали виновным за превышение должностных полномочий.

Было установлено, что в 2020 году подсудимый давал незаконные распоряжения своим сотрудникам в связи с деятельностью директора филиала ООО «Восток Дьюти Фри», который без уплаты таможенных платежей реализовывал алкогольную продукцию. Также директор магазина беспошлинной торговли самовольно снимал таможенную маркировку.

С февраля по октябрь 2020 года было реализовано без уплаты таможенных платежей товара более чем на 3,6 миллиона рублей. Подсудимый признал вину и был приговорён к штрафу в 40 тысяч рублей.

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#криминал #суды #таможня

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    30 минут назад

    40 тысяч за 3 с лишним лимона---ха,ха, он столько "зарабатывал" в день....все в Благе знают о непогрешимости таможенников и то, где и как они живут...в преддверии выборов пора и их тряхнуть....

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