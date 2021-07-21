В Белогорск прибыли спасатели МЧС

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Сильные дожди, прошедшие по всей территории Амурской области, привели к ухудшению гидрологической обстановки. В связи с этим есть риск повышения воды в реке Томь и возможного подтопления дорог и низменных участков города Белогорска. Для предотвращения возможного подтопления в город была направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Амурской области.

В состав группировки входит 50 человек из личного состава и 9 единиц техники, а возглавляет группировку первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Владислав Бордунов. Так же в состав группировки вошли пожарные специализированной пожарно-спасательной части, спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Амурской области и государственные инспекторы ГИМС.

Группировка оснащена техникой высокой проходимости, плавсредствами и необходимым оборудованием для оказания помощи населению в случае ухудшения обстановки. Для мониторинга паводковой ситуации будет применяться беспилотная авиационная система.

С 13 по 20 июля по всей территории области осадки превысили норму декады, максимальное количество выпало в Шимановском, Мазановском, Селемджинском, Магдагачинском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области