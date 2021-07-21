Представитель МакSим рассказала, кто сливает новости о состоянии певицы

Певица МакSим находится в реанимации одной из больниц Москвы. Лечением артистки занимаются лучшие специалисты.

Богушевская рассказала, что врачи больницы могут где-то услышать о Марине и обсуждать это между собой. Возможно, кто-то из них и общается с журналистами.

При этом представитель певицы уверена, что это не лечащие врачи артистки, им «даже в голову не придёт этим заниматься». Она объяснила, что с телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, поэтому, если Марину кто-то сфотографирует, этого человека легко вычислят.

Богушевская назвала большинство информации о МакSим «бредом». По её словам, «это даже не сливы из больницы, а выдумки жёлтой прессы».

Также Богушевская отметила, что изменений в состоянии МакSим пока нет.

Марина Абросимова, которую все знают как певицу МакSим, уже месяц находится на ИВЛ в искусственной коме. Она попала в больницу после концерта в Казани. У артистки диагностировали пневмонию со значительным поражением лёгких, при этом тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Как пишет «Комсомольская правда», поклонники переживают за МакSим, которая уже больше месяца находится в коме. Они отмечают, что певица находится в медикаментозном сне дольше, чем Надежда Бабкина, которая месяц была между жизнью и смертью.