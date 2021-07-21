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21июля
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сегодня, 13:30 0

Из Якутии вывезли 22 фрагмента отделяющихся частей ракет-носителей

Их нашли в двух районах падения космических объектов

Из Якутии вывезли 22 фрагмента отделяющихся частей ракет-носителей
Фото: https://minpriroda.sakha.gov.ru/

В Якутии завершились послепусковые работы в двух районах падения отделяющихся частей ракет-носителей «Союз-2.1 б», которые длились с 24 июня по 17 июля, сообщает минприроды республики.

В одном районе падения специалисты обнаружили пять фрагментов створок головного обтекателя, четыре из них – от пуска 1 июля. Уточняется, что в пред- и послепусковой периоды из данного района падения в общей сложности вывезли все обнаруженные 20 фрагментов от пусков 26 апреля, 28 мая и 1 июля.

Во втором районе нашли бак окислителя и топливный бак, являющиеся фрагментами центрального блока. Их пока не вывезли. Фрагменты створки хвостового отсека и торового бака прошлых пусков уже убрали и поместили в специальные контейнеры, которые отправятся на утилизацию в космодром Восточный. Также пока не эвакуировали два торовых бака.

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#Дальний Восток #космодром #космос

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