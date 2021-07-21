Валентин Юдашкин рассказал о дружбе с Аллой Пугачёвой

Валентин Юдашкин и Алла Борисовна дружат уже много лет. В новом выпуске YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» кутюрье рассказал, что Пугачёва очень тактичный и верный друг. За все годы их отношения всегда были ровными и уважительными.

Певица поддерживала модельера в самые сложные моменты его жизни. Юдашкин сообщил, как Пугачёва отреагировала на известие о его болезни. По его словам, тогда он увидел иную Пугачёву, у неё была паника.

— Она, обычно уверенная, была растеряна и не понимала, чем помочь, – рассказал кутюрье.

Тем не менее артистка поддерживала друга морально и заставляла его что-то делать.

Юдашкину пришлось пережить и химиотерапию, и несколько операций. Валентин Абрамович говорит, что сейчас старается каждый день радоваться жизни.

Даже в том, что сильно похудел из-за болезни, он находит свои плюсы. По его словам, раньше он легко поправлялся и никогда не ел сладкого, а сейчас может позволить себе несколько пирожных сразу и получает от этого удовольствие.

Юдашкин признаётся, что в настоящее время старается не строить далеко идущих планов и живёт одним днём.