Власти Турции не исключают закрытие страны для иностранцев из-за COVID-19

Фото: Туран Салджи/sputnik

Министр туризма Турции допустил закрытие страны из-за распространения дельта-штамма коронавирусной инфекции. Власти Турции не исключают закрытие страны для иностранцев в случае стремительного распространения индийского штамма коронавируса.

С 1 июля в Турции полностью отменили комендантский час. Однако в минувшее воскресенье Минздрав сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте – 7 680 человек, умерли 66 человек. При этом втрое увеличилось число инфицированных дельта-штаммом – 750 пациентов, сообщает РИА Новости.

— Приоритет – максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займёт времени нормализация, – заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.