В Амурской области реализуют туристический проект экологических троп
Деньги выделил фонд президентских грантов
Туристический проект экологических троп реализуют при поддержке фонда президентских грантов. Данный проект будет реализован некоммерческим партнерством «Туристы Амура». Он направлен на создание условий вовлечения детей и молодежи в эколого-краеведческую деятельность. Проект стал продолжением реализованного проекта «Маршруты Приамурья»
— В ходе реализации проекта на базе биолого-туристического центра в городе Благовещенске оборудуют четыре экологические тропы. Первая – «Коснись стопами земли», по которой можно будет ходить босиком. Вторая – «АГРОтоп», где будут грядки и растения. Третья – «Доступная среда» – тропа специально оборудованная для инвалидов-колясочников. Четвёртая тропа – «Туристическая», – рассказала исполнительный директор «Туристов Амура» Ольга Сорокина.
Кроме реализации проекта «Маршруты Приамурья: ЭкоТроп28», итогом станет издание путеводителя экологических троп Амурской области для детей и молодежи, а также проведение различных мероприятий для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, и социальных учреждений.
— Информационное сопровождение на экотропах будет представлено по-разному: аудиогид, буклеты-путеводители, информационные стенды и указатели. Изданный путеводитель и электронная версия будут переданы в образовательные организации и библиотеки региона, – прокомментировала Ольга Сорокина.
Общая стоимость проекта – 2,8 миллиона рублей, на его реализацию от фонда президентских грантов амурчане получили почти полтора миллиона рублей.
Амурские организации-победители представляют шесть грантовых направлений: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области культуры и искусства.
Во втором конкурсе от фонда президентских грантов победили восемь проектов амурских общественников, они получили в общей сумме 9,6 миллиона рублей. Всего амурскими некоммерческими организациями было подано 37 заявок, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
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