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В Амурской области реализуют туристический проект экологических троп

Деньги выделил фонд президентских грантов

В Амурской области реализуют туристический проект экологических троп
Фото: Tristan Pineda/Unsplash

Туристический проект экологических троп реализуют при поддержке фонда президентских грантов. Данный проект будет реализован некоммерческим партнерством «Туристы Амура». Он направлен на создание условий вовлечения детей и молодежи в эколого-краеведческую деятельность. Проект стал продолжением реализованного проекта «Маршруты Приамурья»

— В ходе реализации проекта на базе биолого-туристического центра в городе Благовещенске оборудуют четыре экологические тропы. Первая – «Коснись стопами земли», по которой можно будет ходить босиком. Вторая – «АГРОтоп», где будут грядки и растения. Третья – «Доступная среда» – тропа специально оборудованная для инвалидов-колясочников. Четвёртая тропа – «Туристическая», – рассказала исполнительный директор «Туристов Амура» Ольга Сорокина.

Кроме реализации проекта «Маршруты Приамурья: ЭкоТроп28», итогом станет издание путеводителя экологических троп Амурской области для детей и молодежи, а также проведение различных мероприятий для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, и социальных учреждений.

— Информационное сопровождение на экотропах будет представлено по-разному: аудиогид, буклеты-путеводители, информационные стенды и указатели. Изданный путеводитель и электронная версия будут переданы в образовательные организации и библиотеки региона, – прокомментировала Ольга Сорокина.

Общая стоимость проекта – 2,8 миллиона рублей, на его реализацию от фонда президентских грантов амурчане получили почти полтора миллиона рублей.

Амурские организации-победители представляют шесть грантовых направлений: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области культуры и искусства.

Во втором конкурсе от фонда президентских грантов победили восемь проектов амурских общественников, они получили в общей сумме 9,6 миллиона рублей. Всего амурскими некоммерческими организациями было подано 37 заявок, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#жизнь #отдых

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