В Благовещенске перекроют несколько перекрёстков

Фото: www.admblag.ru

В четверг, 22 июля, в Благовещенске с 8:00 перекроют одну часть перекрёстка Горького – 50 лет Октября. На участке улицы Горького между 50-летия Октября и Островского будут ремонтировать инженерные сети. Для движения транспорта его планируют открыть уже в понедельник, 26 июля, к 20:00.

В следующий вторник, 27 июля, с 8:00 движение транспорта ограничат на перекрёстке Горького – Шевченко. На участке улицы Горького между Пионерской и Богдана Хмельницкого также будут ремонтировать инженерные сети. Перекрёсток откроют 27 августа к 20:00, сообщает городская администрация.

Просмотров всего: 853

#дороги

распечатать

Кристина Хасуева