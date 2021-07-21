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сегодня, 13:00 9

В Благовещенске перекроют несколько перекрёстков

На участках будут ремонтировать инженерные сети

В Благовещенске перекроют несколько перекрёстков
Фото: www.admblag.ru

В четверг, 22 июля, в Благовещенске с 8:00 перекроют одну часть перекрёстка Горького – 50 лет Октября. На участке улицы Горького между 50-летия Октября и Островского будут ремонтировать инженерные сети. Для движения транспорта его планируют открыть уже в понедельник, 26 июля, к 20:00.

В следующий вторник, 27 июля, с 8:00 движение транспорта ограничат на перекрёстке Горького – Шевченко. На участке улицы Горького между Пионерской и Богдана Хмельницкого также будут ремонтировать инженерные сети. Перекрёсток откроют 27 августа к 20:00, сообщает городская администрация.

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#дороги

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Может сначала нормально сделать существующие перекрестки? Например Горького-Шимановского, Горького-Кузнечная.

  • Проект-А

    Проект-А
    3 часа назад

    Да закройте уже все улицы, их не так много свободных осталось. "Гениальный" градоначальник наш даже не задумывался наверно ни разу о схеме последовательного перекрытия улиц, альтернативных путях проезда и т.д., чтобы людей на дорогах "лбами не сталкивать". Проще всё перекрыть...

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 часа назад

    Когда будут открываться участки дорог и перекрёстки? Перекрыть - ума много не надо. А вот запустить - это у нас проблема. Дороги это одно, но их отсутствие ведёт к росту гор мусора, а это ИНФЕКЦИЯ! Ни какая вакцинация не поможет, если не будет поддерживаться санитарное состояние города. К плохим дорогам ещё отвратительная работа "Полигона". Мэрия, что не знает об этом. Например, на Горького 118 из-за ремонта сетей так разворотили проезжую часть, что нет возможности подъехать к мусорокамерам, чтобы увезти мусор. Большинство жильцов добросовестно выносят мусор на контейнерную площадку в центре квартала Горького- Кузнечная - Амурская - Трудовая. Площадка расположена рядом с детским садиком, гора мусора растёт. Если, не дай Бог, в такую жару из-за скопления мусора вспыхнет инфекция, кто будет за это отвечать? Полигон? Он частная компания. Мэр, губернатор, кто?! Зачем доводить ситуацию до чрезвычайной, когда надо просто организовать работу.

    Поэтому, коммуникации и дороги необходимо ремонтировать, но не надо забывать, что люди каждый день выносят огромное количество мусора, который может стать причиной возникновения инфекций, а власти не считают это важным.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    2 часа назад

    Ахаха... Волкаф такой сознательный оказывается... сносит мусор в контейнеры, которые не принадлежат его дому, тем самым создавая переплонение. скопление мусора и... чётамещё? Инфекцию? и детей в рядом стоящем ему не жалко, да. Но он конечно валит всё в кучу и кидает её в администрацию. Это похоже на ... этих ... любителей собак. которые за ними гавно не убирают, всячески оправдывая своий поступок... вот Волкафф- это ровно твой случай. 118й гадюшник ... до сих пор помню с содроганием ...

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Как задолбали уже с этими перекопами! Самое главное, что все "по-нашему", "ПО-ЕДРОссовски" делается. Асфальт кладется "местами и не много" и НЕНАДОЛГО.

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...хреновый мэр у Благовещенска...достал уже своими новациями в дорожном строительстве.хоть один перекресток сделай. амурского островского какой рукожоп делал? целую полосу на выезде не заасфальтировали и свалили. народ теперь на прво с островского через колдоёбины поворачивает.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    хватаются за всё, закрывают на ремонт и тишина, то погода, то курбан, качество за последние 2года (именно по материалам) просто ужас, летом всё плывет, крошится, Чайковского опять каким-то срали-силлом льют, еще года нет после ремонта!!! они вчера опять целые полосы перекрывают, Ямамеев так держать, как после бомбежки город, пришли на отжим бабла, в СК носите надеюсь...

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Театральная Северная позор города!!! Асфальт выполнил гарантий ремонт, из ямы сделал бугор))) отправьте их на Колыму снежные горки делать

  • NikaK

    NikaK
    38 минут назад

    И опять про Нагорную. Сделали альтернативную дорогу - так содержите ее в порядке.!!! Как сухо - грейдер работает, как дождь пройдет - Грейдер-АУ.... Такие ямы и колдобины, что жалко машины, что там ездят. Того и гляди, что колеса отвалятся.

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