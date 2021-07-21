Жители Благовещенска жалуются на неудобства, связанные с ремонтом дорог и коммуникаций

В понедельник, 20 июля, в редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска, которая пожаловалась на неудобства, связанные с ремонтом коммуникаций и дороги на участке улицы Ленина между Калинина и Комсомольской. Как рассказала горожанка, в результате ливней на «разобранной» дороге скапливается большое количество воды, которую не спешат откачивать, а также в течение всего ремонта на участке регулярно возникают перебои с электроснабжением.

— Живу и работаю в этом районе, перебои с электричеством случаются по нескольку раз за неделю, систематически. Даже сегодня отключали, и никто не предупреждает. После дождей тут всё залито водой, никто ничего не откачивает, – рассказала благовещенка.

Мы обратились в пресс-службу мэрии Благовещенска, где подтвердили, что отключение электроснабжения действительно происходит:

— В связи с производством работ по замене инженерных сетей по улице Ленина от Шевченко до Мухина иногда случаются технологические нарушения, что ведет к аварийному отключению электро- и водоснабжения, но эти отключения кратковременные, – рассказали в администрации.

Также в пресс-службе добавили, что по информации управления ЖКХ, на данном участке ведутся работы по откачке воды силами подрядной организации ООО «Сервер». По информации, поступившей от читателей в редакцию вчера вечером, во второй половине дня на участке действительно появилась техника для откачки дождевых и сточных вод.