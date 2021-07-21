Семилетнего сына Стаса Пьехи избили соседи

У Стаса Пьехи есть сын Пётр от модели Наталии Горчаковой. Пара рассталась несколько лет назад, но певец старается участвовать в воспитании 7-летнего наследника.

На днях мальчик получил травмы в результате нападения соседки в коттеджном посёлке под Петербургом, где семья Пьехи отдыхает последние несколько недель.

В соседнем особняке живёт супруга известного футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Сын Стаса подружился с одним из них, но это не понравилось его маме.

Как рассказал Стас Пьеха «Пятому каналу», в тот день Петя зашёл за другом, но женщина выгнала его из дома. Мальчик обиделся, взял карандаш и проткнул их надувной бассейн.

Когда Безбородова это обнаружила, то пришла разбираться. Она схватила ребёнка за руку и швырнула на землю. По словам Стаса, его сын «метра два пролетел и ударился головой». Бабушка Пети вступилась за внука, но разбушевавшаяся соседка накинулась и на неё с ударами и проклятиями.

Сейчас Пётр проходит обследование в клинике. Врачи зафиксировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, а также ушиб левого бедра.

Стас Пьеха уже обратился за помощью к известному адвокату Сергею Жорину. По словам Жорина, они будут добиваться возбуждения уголовного дела.