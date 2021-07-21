Почти полчаса пожарные тушили пожар в Благовещенском торговом порту
Загорелся плавучий кран, находящийся на ремонте
Во вторник, 20 июля, в Благовещенском торговом порту произошёл пожар. В 19:20 поступило сообщение о возгорании плавучего крана, который в этот момент находился на ремонте.
— К месту вызова были направлены боевые расчёты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона – 25 человек и шесть единиц техники. Через 29 минут после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение, – сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Амурской области.
В результате пожара повреждено помещение мастерской, где проводился ремонт, на площади в 30 квадратных метров.
Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области
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