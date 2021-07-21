В Китае из-за проливных дождей затопило метрополитен, есть погибшие
Как минимум 12 человек погибли и пять пострадали при затоплении метро в городе Чжэнчжоу
В городе Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань, из-за сильных дождей затопило метрополитен и дороги. В общей сложности из тоннеля эвакуировано около 500 человек.
Провинциальная метеослужба повысила уровень экстренного реагирования на стихийные бедствия до второго в связи с сильными ливнями и прилагает усилия по реагированию на возможные стихийные бедствия, вызванные продолжительными сильными дождями. Прямой экономический ущерб от стихии оценивается в размере примерно 73 миллионов юаней.
Согласно прогнозам, в ближайшие 24 часа в центральных, западных и северных районах провинции ожидаются сильные осадки, сообщается на интернет-сайте biang.ru.
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