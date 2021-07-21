Впервые за 11 лет Россия отправит новый модуль на МКС

Фото: Роскосмос/ТАСС

В среду, 21 июля, в 17:58 по московскому времени с космодрома Байконур отправится ракета-носитель «Протон-М» с новым многофункциональным лабораторным модулем «Наука». Резервные даты отправления 22 и 23 июля. Полёт модуля продлится восемь суток, стыковка к надирному порту служебного модуля «Звезда» намечена 29 июля, предварительно в 16:26 по московскому времени.

Отстыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» вместе со стыковочным отсеком-модулем «Пирс», чьё место займет модуль «Наука», запланирована на 23 июля. Предстоящий запуск будет первым с 2010 года. До этого сроки неоднократно переносились по различным причинам. Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы. В том числе – развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС, пишет «Интерфакс».

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