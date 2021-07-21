Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:30 6

Впервые за 11 лет Россия отправит новый модуль на МКС

Это первый запуск модуля с 2010 года

Впервые за 11 лет Россия отправит новый модуль на МКС
Фото: Роскосмос/ТАСС

В среду, 21 июля, в 17:58 по московскому времени с космодрома Байконур отправится ракета-носитель «Протон-М» с новым многофункциональным лабораторным модулем «Наука». Резервные даты отправления 22 и 23 июля. Полёт модуля продлится восемь суток, стыковка к надирному порту служебного модуля «Звезда» намечена 29 июля, предварительно в 16:26 по московскому времени.

Отстыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» вместе со стыковочным отсеком-модулем «Пирс», чьё место займет модуль «Наука», запланирована на 23 июля.

Предстоящий запуск будет первым с 2010 года. До этого сроки неоднократно переносились по различным причинам. Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы. В том числе – развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС, пишет «Интерфакс».

Просмотров всего: 210

#космодром #космос

распечатать


В России и мире 1

Джиган и Оксана Самойлова планируют через шесть лет полететь в космос

Общество

Из Якутии вывезли 22 фрагмента отделяющихся частей ракет-носителей
Общество 4

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин посетил стройплощадки космодрома Восточный
Общество 3

Из российского модуля МКС выходит воздух
Комментарии
Показать все (6)
  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    2 часа назад

    А недавно говорили, что будут строить свою российскую станцию, что МКС уже старая и модуль Наука станет основой новой станции. Как всегда наврали. Теперь добавят ржавый модуль Наука, сделают из него отель три звезды с туалетом (по части туалетов-наши вперди планеты всей) и будут возить туда туристов Безосов и других богатеньких Буратинов, сейчас это писк моды, бабло можно лопатой грести, может и Амурке что-то перепадет.Хотя вряд ли, к сожалению...

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    сКОРЕЕ ВСЕГО НИЧЕГО НЕ ПЕРЕПАДЕТ. а ЕСЛИ

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    сКОРЕЕ ВСЕГО НИЧЕГО НЕ ПЕРЕПАДЕТ. а ЕСЛИ

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    сКОРЕЕ ВСЕГО НИЧЕГО НЕ ПЕРЕПАДЕТ. а ЕСЛИ

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    сКОРЕЕ ВСЕГО НИЧЕГО НЕ ПЕРЕПАДЕТ. а ЕСЛИ

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    о...А если случайно что и перепадет, то мы никогда об этом не узнаем.

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь