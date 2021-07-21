В Амурской области снова начинают работать мобильные пункты вакцинации

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По информации амурского минздрава в Благовещенске в районе ротонды снова начнёт работать пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Об открытии мобильных пунктов вакцинации сообщают и районы Приамурья. В Амурскую область поступила новая партия вакцины.

В Благовещенске

Пункт вакцинации на набережной Благовещенска в районе ротонды будет работать с 22 по 25 июля. Вакцину можно будет получить с 17 до 20 часов в рабочие дни и с 16 до 20 в выходные.

В Райчихинске

Вакцину от коронавируса можно будет получить в мобильном пункте на базе автомобиля скорой помощи 22 и 23 июля на площади у фонтана с 10 часов утра. С 24 июля прививки от СOVID-19 будут ставить в городской поликлинике.

В Белогорске

Вакцинация проводится на базе «Автобуса здоровья»:

21 июля прививку можно будет поставить рядом с Центром занятости (с 8 до 12 часов) или в Городском парке (с 16 до 19 часов);

22 июля прививку можно будет поставить на Центральной площади (с 13 до 16 часов) или в Городском парке (с 16 до 19 часов).

В Завитинском районе

В администрации района разработали маршрут движения мобильной бригады по вакцинации населения:

22 июля – выезд на вакцинацию и ревакцинацию в с. Камышенка;

23, 26, 29 июля – с 8:30 до 12:00 – магазин «Арбат», с 13:00 до 16:00 – магазин «Центральный»;

27 июля – с 08:30 – кафе «Максим», с 09:00 – магазин «Ариадна», с 09:30 – магазин «Центральный», с 10:00 – магазин «Троя», с 10:30 – магазин «Калина», с 13:00 – ТЦ «НАШ», с 14:00 – ТД «Завитинск», с 15:00 – ресторан «Династия», с 15:30 – кафе «Мари», с 16:00 – кафе «Натали».

Справка АИ

Желающим сделать прививку надо взять с собой три документа:

паспорт;

полис ОМС;

СНИЛС.

Записаться на вакцинацию в поликлинике можно: