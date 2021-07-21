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21июля
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В бассейне «Надежда» запустили экспресс-курсы по плаванию для детей

Также в летний период для юных спортсменов организовали сборы

В бассейне «Надежда» запустили экспресс-курсы по плаванию для детей

Благовещенская Детско-юношеская спортивная школа № 1 на лето приготовила для воспитанников целый набор интересных обучающих мероприятий. Среди них спортивные сборы за пределами региона и экспресс-курсы по плаванию.

— Так, в июле спортсмены-пловцы приняли участие в выездных учебно-тренировочных сборах в Хабаровске и Казани. Большая группа детей отправилась в Крым в Евпаторию. А 19 июля начались сборы и на базе учреждения. Также в этот летний период мы организовали «Экспресс-курсы» по обучению плаванию детей в возрасте 8-10 лет. Также возобновилась уже ранее полюбившаяся маленьким благовещенцам профильная смена «Радужный июль». Таким образом, мы постарались возобновить наши программы, которые пользовались успехом и были очень востребованы, а также дать возможность спортсменам-пловцам принять участие в учебно-тренировочных сборах, совмещая их с культурной программой, – рассказала директор спортшколы Нелли Болдырева.

В то же время

С 19 июля бассейн «Надежда» (ДЮСШ № 1) стартовала запись детей 2016, 2015, 2014, 2013 годов рождения на новый учебный год. Обучение будет проводится с сентября 2021 года в малом бассейне, где глубина не превышает 80 см.

Прием документов производится по адресу: г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 105, по будням с 9.00-12.00 и с 14.00-17.00 часов.

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#спорт

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