Юлия Савичева призналась, что уже год не видела четырёхлетнюю дочь

Савичева уже давно мечтает поехать в Португалию, где её дочь живет с бабушкой и дедушкой. Но из-за пандемии коронавируса страна пока не пускает туристов.

В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» 34-летняя певица рассказала, что они с мужем ждут документы, чтобы оформить вид на жительство в Португалии. Юлия призналась, что уже почти год не видела свою малышку.

По словам артистки, её очень напрягает бюрократия. Савичева уже два месяца ждёт справку об отсутствии судимости.

Юлия Савичева в 2014 года вышла замуж за музыканта Александра Аршинова. Через три года у супругов родилась дочь Анна.

Певица ранее рассказывала, что родители мужа давно живут в Португалии. До пандемии Юлия и Александр часто у них гостили и даже сами приобрели там недвижимость.