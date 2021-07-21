Юлия Савичева призналась, что уже год не видела четырёхлетнюю дочь
Юлия Савичева два месяца ждёт документ об отсутствии судимости, чтобы поехать в Португалию
Певица Юлия Савичева рассказала, что уже почти год не видела маленькую дочь. Четырёхлетняя Аня живёт в Португалии с бабушкой и дедушкой. Звезда пожаловалась на бюрократические трудности, из-за которых не может поехать к ребёнку, пишет ФАН.
Савичева уже давно мечтает поехать в Португалию, где её дочь живет с бабушкой и дедушкой. Но из-за пандемии коронавируса страна пока не пускает туристов.
В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» 34-летняя певица рассказала, что они с мужем ждут документы, чтобы оформить вид на жительство в Португалии. Юлия призналась, что уже почти год не видела свою малышку.
По словам артистки, её очень напрягает бюрократия. Савичева уже два месяца ждёт справку об отсутствии судимости.
Юлия Савичева в 2014 года вышла замуж за музыканта Александра Аршинова. Через три года у супругов родилась дочь Анна.
Певица ранее рассказывала, что родители мужа давно живут в Португалии. До пандемии Юлия и Александр часто у них гостили и даже сами приобрели там недвижимость.
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