Амурские охотоведы очищают озёра от рыболовных снастей и мусора

Фото: дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ

Сотрудникам дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий приходится плавать на лодке по озёрам и с помощью специальных зацепов вылавливать снасти, оставленные рыбаками. Они не только захламляют водоёмы, но и мешают проплывать рыбе, которая путается в них и погибает. Это наносит большой вред природе.

Кроме того, охотоведы проходят по береговым линиям и освобождают их от мусора, который оставляют отдыхающие.

— Из года в год мы видим, что люди стали меньше мусорить у водоёмов. Например, пять лет назад с берега озера Дубовое в Ивановском районе мы вывезли 40 мешков с бытовыми отходами. В этом году там мусора накопилось всего на пару мешков. А с озера Кривое в Муравьёвском заказнике раньше вывозили целую телегу мусора, в этот раз она там не понадобилась, – отметил заместитель начальника отдела дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Дмитрий Худолеев.

Кстати, охотоведы Муравьёвского заказника по своей инициативе сделали специальные «мусорки» в местах, популярных среди отдыхающих. Они вкопали бочки и разместили в них мусорные пакеты. И местные жители поддержали эту идею, стали убирать туда свои отходы и перестали захламлять берега водоёмов, сообщает дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ.