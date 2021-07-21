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Амурские охотоведы очищают озёра от рыболовных снастей и мусора

Отдыхающие оставляют после себя грязь, а рыбаки – сети

Амурские охотоведы очищают озёра от рыболовных снастей и мусора
Фото: дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ

Сотрудникам дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий приходится плавать на лодке по озёрам и с помощью специальных зацепов вылавливать снасти, оставленные рыбаками. Они не только захламляют водоёмы, но и мешают проплывать рыбе, которая путается в них и погибает. Это наносит большой вред природе.

Кроме того, охотоведы проходят по береговым линиям и освобождают их от мусора, который оставляют отдыхающие.

— Из года в год мы видим, что люди стали меньше мусорить у водоёмов. Например, пять лет назад с берега озера Дубовое в Ивановском районе мы вывезли 40 мешков с бытовыми отходами. В этом году там мусора накопилось всего на пару мешков. А с озера Кривое в Муравьёвском заказнике раньше вывозили целую телегу мусора, в этот раз она там не понадобилась, – отметил заместитель начальника отдела дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Дмитрий Худолеев.

Кстати, охотоведы Муравьёвского заказника по своей инициативе сделали специальные «мусорки» в местах, популярных среди отдыхающих. Они вкопали бочки и разместили в них мусорные пакеты. И местные жители поддержали эту идею, стали убирать туда свои отходы и перестали захламлять берега водоёмов, сообщает дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ.

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#отдых #природа

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Комментарии
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  • OT

    OT
    4 часа назад

    В реке собачий паразит завелся. Рыба заражена паразитами. Людям это нравится. Зачем очищать озера и реки?

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