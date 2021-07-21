В Амурской области ухудшилась гидрологическая обстановка

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Сильные дожди, прошедшие на территории Амурской области, привели к ухудшению гидрологической обстановки. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в результате выпадения осадков 19-20 июля подтоплены три дома во Владимировке и 63 приусадебных участка в четырёх районах – Благовещенском (10), Селемджинском (41), Мазановском (2) и Белогорском (10).

Всего на территории области остаются затопленными четыре жилых дома (все они находятся во Владимировке) и 72 участка. В Свободненском районе дождями размыло два участка дорог.

Осадки, прошедшие по территории Приамурья с 13 по 20 июля, превысили норму декады. Больше всего дождей досталось Шимановскому, Мазановскому, Селемджинскому и Магдагачинскому районам, в следствие чего существенно поднялась вода в реке Томь. 20 июля в 14:00 у села Воскресеновка Серышевского района зафиксирована отметка 600 сантиметров (уровень поймы 500 сантиметров). За 6 часов вода поднялась на 66 сантиметров. В дальнейшем специалисты прогнозируют подтопление незащищённых территорий в районе Белогорска, а также сёл Белогорского и Серышевского районов. При смещение паводка ниже по течению 23-24 июля ожидается подъём уровня воды в районе Белогорске на 1,5-2,0 метра до уровня 400-450 сантиметров (уровень неблагоприятного гидрологического явления – 350 сантиметров, уровень опасного гидрологического явления – 400 сантиметров).

На реках Бурея и Голубая вблизи сёл Малиновка и Рогачёвка соответственно уровни воды сохраняются выше отметок поймы на 12-76 сантиметров.

В ближайшие двое суток на реке Амур от Сергеевки до Иннокентьевки и реке Зея от Суражевки до устья ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 20-60 сантиметров в сутки с затоплением низких участков пойм от 50 сантиметров до 1 метра.

Гребень селемджинского паводка смещается к Усть-Ульме, где продолжается подъём на 40 сантиметров в сутки, сегодня он составляет 650 см – выше неблагоприятного явления (600 см) на 50 см.

— По предварительной оценке, паводок на Амуре и Зее в ближайшие двое суток будет проходить без достижения отметок «неблагоприятное явление», – заявил начальник Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Виталий Соловьёв. – На остальных участках прогнозируется колебание уровней воды ±0,1…0,3 метра. 20-21 июля на реке Селемдже вблизи Усть-Ульмы ожидается подъём до отметки «опасное явление» – 700 см.

На территории, где подтопление наиболее вероятно, уже направлены группировки спасателей для оказания помощи населению. Подтопления территорий в районе Благовещенска гидрологи не прогнозируют. В регионе продолжается работа по устранению последствий июньского паводка, а также по оценке и компенсации ущерба пострадавшим.