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21июля
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В Амурской области из-за обильных дождей в некоторых районах размыло дороги и мосты

В Селемджинском районе в трёх сёлах введён режим чрезвычайной ситуации

В Амурской области из-за обильных дождей в некоторых районах размыло дороги и мосты
Фото: selemdzhinsky.district

Обновлено: 10:18

Начиная с 13 июля, в Амурской области сохраняется режим штормового предупреждения. Из-за обильных осадков в некоторых районах размыло отдельные участки дорог, разрушило мосты, поднялся уровень рек в северных районах Приамурья. Сильно пострадала транспортная инфраструктура в Селемджинском районе и Ромненском округе.

Так, в 12 часов дня 19 июля в сёлах Февральское, Норск, Бысса в Селемджинском районе введён режим «Чрезвычайная ситуация». Такое решение местные власти приняли в связи со сложившейся паводковой обстановкой. В сёлах подтоплены придворовые территории и приусадебные участки.

Вместе с тем, 20 июля, в связи со спадом воды в реке Селемджа в районе села Коболдо удалось организовать работу паромной переправы.

Также администрация Ромненского округа сообщает, что из-за дождей были разрушены многочисленные участки дорог на территории округа.

— Проезда к некоторым населённым пунктам нет, – сообщили в пресс-службе администрации.

Там добавили, что ведутся работы по восстановлению частично разрушенного моста в районе 6 километра от села Ромны (дорога Ромны – Поздеевка – Пригородное)

— Производятся аварийно-восстановительные работы на данном участке для создания проезда, – рассказали в администрации округа.

— Уважаемые пассажиры, с 21 июля временно отменены все маршруты, осуществляемые через автовокзал, в связи с разрушением дорог на территории Ромненского округа. Просим жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, – сообщили сегодня в администрации Ромненского округа.

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#большая вода #происшествия #транспорт

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