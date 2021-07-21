В Амурской области из-за обильных дождей в некоторых районах размыло дороги и мосты

Фото: selemdzhinsky.district

Так, в 12 часов дня 19 июля в сёлах Февральское, Норск, Бысса в Селемджинском районе введён режим «Чрезвычайная ситуация». Такое решение местные власти приняли в связи со сложившейся паводковой обстановкой. В сёлах подтоплены придворовые территории и приусадебные участки.

Вместе с тем, 20 июля, в связи со спадом воды в реке Селемджа в районе села Коболдо удалось организовать работу паромной переправы.

Также администрация Ромненского округа сообщает, что из-за дождей были разрушены многочисленные участки дорог на территории округа.

— Проезда к некоторым населённым пунктам нет, – сообщили в пресс-службе администрации.

Там добавили, что ведутся работы по восстановлению частично разрушенного моста в районе 6 километра от села Ромны (дорога Ромны – Поздеевка – Пригородное)

— Производятся аварийно-восстановительные работы на данном участке для создания проезда, – рассказали в администрации округа.

— Уважаемые пассажиры, с 21 июля временно отменены все маршруты, осуществляемые через автовокзал, в связи с разрушением дорог на территории Ромненского округа. Просим жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, – сообщили сегодня в администрации Ромненского округа.