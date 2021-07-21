В Свободном молодой человек попал под поезд
22-летний местный житель погиб
В Амурской области на перегоне «Свободный – Михайло-Чесноковская» под грузовой поезд попал молодой человек. Как сообщает пресс-служба забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, информация об инциденте поступила утром 20 июля.
На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Личность погибшего установили, им оказался 22-летний житель Свободного. Предположительно, молодой человек находился в состоянии опьянения.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 18 июля возле Завитинска под поезд попал мужчина.
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