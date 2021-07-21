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21июля
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сегодня, 09:35 2

В Свободном молодой человек попал под поезд

22-летний местный житель погиб

В Свободном молодой человек попал под поезд
Фото: Mike Enerio/Unsplash

В Амурской области на перегоне «Свободный – Михайло-Чесноковская» под грузовой поезд попал молодой человек. Как сообщает пресс-служба забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, информация об инциденте поступила утром 20 июля.

На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Личность погибшего установили, им оказался 22-летний житель Свободного. Предположительно, молодой человек находился в состоянии опьянения.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 18 июля возле Завитинска под поезд попал мужчина.

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#происшествия #Свободный #транспорт

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    6 часов назад

    не иначе Льва Толстого прочитал

  • Undertaker

    Undertaker
    3 часа назад

    Виадук бы ещё дольше делали

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