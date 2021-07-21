Житель Китая пытался переплыть Амур в районе Благовещенска

Фото: Амур.инфо

В начале июля на границе России и Китая произошло происшествие: житель Поднебесной пытался перебраться в Благовещенск вплавь через Амур. Об этом рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Амурской области.

По предоставленной информации известно, что происшествие случилось 10 июля.

— Неизвестный во время движения китайского прогулочного судна вверх по течению реки прыгнул в воду и поплыл в сторону российского берега, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что спасением тонущего пловца занимались российские пограничники и спасатели поисково-спасательного отряда управления ГО ЧС Благовещенска. Мужчину достали из воды и доставили на российский берег.

В настоящее время проводятся разбирательство. По его окончании будет приниматься решение о дальнейшей судьбе нарушителя госграницы.