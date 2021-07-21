В Амурской области открылся первый исправительный центр для осуждённых к принудительным работам

Фото: пресс-служба УФСИН России по Амурской области

Первый в Приамурье участок, функционирующий как исправительный центр, открылся при исправительной колонии № 8 в городе Благовещенске. Центр предназначен для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ.

Участок рассчитан на пребывание в нём 25 осуждённых. Для них оборудованы спальные помещения, душевые, прачечная, столовая, комната для воспитательной работы. Осуждённым запрещено покидать территорию исправительного центра в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации исправительного центра. Работодатели города Благовещенска подготовили рабочие места для трудоустройства тех, кто прибудет в исправительный центр в ближайшее время. В основном это работы по благоустройству общественных территорий, строительные и ремонтные работы, а также работы, не требующие специальных знаний и навыков (разнорабочие), сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Амурской области.

— В первую очередь, открытие исправительного центра позволит осуждённым амурчанам отбывать наказание по месту жительства, без разрыва семейных и родственных связей. Человек отбывает наказание за совершённое преступление, и при этом он практически не изолирован от внешнего мира, работает, приносит своим трудом пользу обществу, выплачивает исковые обязательства, назначенные судом. При этом его ресоциализация и возвращение в гражданское общество после освобождения проходят успешнее, – отметил начальник управления ФСИН России по Амурской области Игорь Чагдуров в ходе комплексной проверки условий для проживания осуждённых в исправительном центре.

Справка АИ

Принудительные работы как вид наказания применяются вместо лишения свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Исправительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет.