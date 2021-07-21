Благовещенские семьи с детьми-инвалидами могут бесплатно воспользоваться услугами няни на дому

Фото: bezgranitc.ru

Проект «Нянюшка» победил в конкурсе социально значимых проектов, организованном министерством социальной защиты населения региона. На его реализацию образовательный центр «Лидер» получил грант в размере почти 190 тысяч рублей.

Авторы проекта благодаря выигранному гранту создали систему адресной помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 18 лет. Деньги гранта пойдут на оплату услуг нянь. Кроме кратковременного (до 18 часов в месяц на каждую семью) присмотра за ребёнком в проект входит также оказание психологической помощи и поддержки родителям особенных детей. Воспользоваться услугами нянь может любая семья, имеющая одного и более ребёнка-инвалида или ребёнка с ОВЗ. По словам авторов проекта, присмотр осуществляется двумя нянями как на дому, так и в учреждении, где находится ребёнок, и охватит не менее 18 семей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Справка АИ

В конкурсе министерства социальной защиты населения региона в этом году участвовали 26 социально ориентированных некоммерческих организаций региона. В итоге гранты выиграли 22 организации.