Участникам массовых беспорядков на Амурском ГПЗ вынесли приговоры
Осуждены девять человек
Девять иностранных граждан осуждены за участие в массовых беспорядках на Амурском ГПЗ. Инцидент произошел в прошлом году.
Следствие и судебный процесс длились чуть больше года. В установлении всех обстоятельств происшествия были задействованы сотрудник ФСБ, полиции, Росгвардии.
— Приговорами Свободненского городского суда шестерым участникам массовых беспорядков назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, троим – один год и семь месяцев лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима, – сообщает региональное управление СК.
Еще несколько уголовных дел в отношении остальных активных участников беспорядков еще рассматриваются в суде.
Депортируют осужденных иностранцев только после отбытия срока в российских колониях.
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