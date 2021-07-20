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20июля
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сегодня, 20:03 1

Участникам массовых беспорядков на Амурском ГПЗ вынесли приговоры

Осуждены девять человек

Участникам массовых беспорядков на Амурском ГПЗ вынесли приговоры

Девять иностранных граждан осуждены за участие в массовых беспорядках на Амурском ГПЗ. Инцидент произошел в прошлом году.

Следствие и судебный процесс длились чуть больше года. В установлении всех обстоятельств происшествия были задействованы сотрудник ФСБ, полиции, Росгвардии.

— Приговорами Свободненского городского суда шестерым участникам массовых беспорядков назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, троим – один год и семь месяцев лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима, – сообщает региональное управление СК.

Еще несколько уголовных дел в отношении остальных активных участников беспорядков еще рассматриваются в суде.

Депортируют осужденных иностранцев только после отбытия срока в российских колониях.

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#Амурский ГПЗ #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 минута назад

    Напомните, что стало причиной беспорядков и чем закончилось для работодателя.

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