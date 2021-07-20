Участникам массовых беспорядков на Амурском ГПЗ вынесли приговоры

Следствие и судебный процесс длились чуть больше года. В установлении всех обстоятельств происшествия были задействованы сотрудник ФСБ, полиции, Росгвардии.

— Приговорами Свободненского городского суда шестерым участникам массовых беспорядков назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, троим – один год и семь месяцев лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима, – сообщает региональное управление СК.

Еще несколько уголовных дел в отношении остальных активных участников беспорядков еще рассматриваются в суде.

Депортируют осужденных иностранцев только после отбытия срока в российских колониях.