На улучшение спортзалов амурских сельских школ выделено более 14 миллионов рублей

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В Приамурье в рамках нацпроекта «Образование» идёт модернизация 11 спортивных залов в сельских школах. На это из федерального бюджета выделили более 14 миллионов рублей, сообщает областное правительство.

— Формирование привычки к здоровому образу жизни необходимо прививать с ранних лет. С этой целью в Амурской области модернизируем школьные стадионы, в сельских школах ремонтируем и переоснащаем спортзалы, оборудуем новые спортивные площадки и спортивные клубы. Правительство региона уделяет большое внимание тому, чтобы у юных жителей области были максимально широкие возможности для выбора вида спорта. Кроме того, важно, чтобы занятия проходили в комфортных и безопасных условиях, – сказал глава области Василий Орлов.

Сейчас специалисты ремонтируют сельские школы в Благовещенском, Зейском, Константиновском, Магдагачинском, Октябрьском, Ромненском, Серышевском и Шимановском районах. Также закупается необходимый инвентарь для занятий спортом.

Так, в школе села Сосновый Бор Зейского района завершили почти все работы, осталось заменить освещение, также скоро доставят инвентарь на 200 тысяч рублей. В помещении сделали косметический ремонт, поставили новые двери и окна. В раздевалках восстановили душевые кабины, уложили новый кафель и установили новый санузел. Также там отремонтировали тренерскую комнату.

— В благоустроенном спортзале планируется проведение муниципальных и межмуниципальных соревнований, кроме того, на базе обновленной площадки будет создан спортивный клуб, которого в школе раньше не было, – отметила заместитель главы администрации Зейского района Елена Юрчук.

В сельских школах Белогорского, Свободненского и Тындинского районов в прошлые годы капитальные ремонты спортзалов делали за счёт муниципальных бюджетов. Эти образовательные учреждения получили ещё по 500 тысяч рублей на обновление материально-технической базы.

Обновление спортивных площадок в школах в Приамурье по нацпроекту ведётся с 2019 года.