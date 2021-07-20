В Амурской области выявили 125 новых заражений COVID-19

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У 95 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 29 – в виде пневмонии, у одного – в бессимптомной форме.

С начала пандемии заболели 26 289 человек, 24 160 выздоровели, 324 скончались.

С нарастающим итогом зарегистрировано 26 289 случаев. Показатель заболеваемости составляет 3362,43 на 100 тысяч населения.