Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин посетил стройплощадки космодрома Восточный

Фото: amurobl.ru

Сегодня, 20 июля, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин с рабочим визитом посетил космодром Восточный, где осмотрел площадку строительства аэропортового комплекса, оценил ход работ по строительству жилых домов для сотрудников космодрома в Циолковском и посетил стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2».

Файзуллин провёл ряд совещаний совместно с губернатором Амурской области Василием Орловым, представителями госкорпорации «Роскосмос» и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, а также строительных компаний, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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Виктория Большакова