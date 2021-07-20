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сегодня, 17:40 1

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин посетил стройплощадки космодрома Восточный

Министр побывал на космодроме совместно с амурским губернатором

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин посетил стройплощадки космодрома Восточный
Фото: amurobl.ru

Сегодня, 20 июля, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин с рабочим визитом посетил космодром Восточный, где осмотрел площадку строительства аэропортового комплекса, оценил ход работ по строительству жилых домов для сотрудников космодрома в Циолковском и посетил стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2».

Файзуллин провёл ряд совещаний совместно с губернатором Амурской области Василием Орловым, представителями госкорпорации «Роскосмос» и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, а также строительных компаний, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#губернатор #ЖКХ #космодром #космос #строительство #Циолковский

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    41 минута назад

    Наверное опять кого-нибудь посадят...

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