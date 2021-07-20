Амурчанам, пострадавшим от паводка, сделают скидку на оплату электроэнергии
Два месяца за электричество можно будет платить на 30 процентов меньше
Жители Приамурья, чьи дома пострадали о паводка, получат квитанции от Амурэнергосбыта за июль и август с 30-процентной скидкой, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Сейчас правительство области составляет список домовладений, которые пострадали во время наводнения. На основе этой информации и будут давать льготы. В списки дома могут попасть после обследования комиссией. Самостоятельно обращаться за льготой в «ДЭК» не нужно.
Компенсацию за июль амурчане увидят в своих квитанциях, которые придут им в первых числах августа. По такому же принципу предоставят скидку за август.
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