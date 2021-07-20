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20июля
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сегодня, 17:45 3

Жительница Благовещенска получала две пенсии и пошла под суд

Её обвинили в мошенничестве в крупном размере

Жительница Благовещенска получала две пенсии и пошла под суд
Фото: niu niu/Unsplash

В Благовещенске осудили 51-летнюю местную жительницу. Её признали виновной в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установил суд, женщина получала пенсию по инвалидности. Однако скрыла это при прохождении военной службы и в июле 2010 года подала заявление о назначении пенсии за выслугу лет в военном комиссариате по Амурской области. При этом женщина знала, что по закону люди, имеющие право на различные государственные пенсии, получают только одну пенсию на выбор.

В результате обмана женщина с сентября 2010 года по июнь 2018 года незаконно получила пенсию из федерального бюджета Минобороны России на общую сумму около миллиона рублей. Суд признал женщину виновной в мошенничестве.

Приговор в законную силу не вступил.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Маруся87

    Маруся87
    1 час назад

    не всегда государству нас иметь

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Обеднело государство с олигархами

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    56 минут назад

    Вообще непонятно,почему надо выбирать? Если выбираешь за выслугу лет,то перестаёшь быть инвалидом,здоровье поправляется? А если выбираешь пенсию по инвалидности,куда уходят пенсионные отчисления за все годы работы? Такое впечатление,что в Думе и пенсионном фонде сидят инвалиды на голову...

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