Жительница Благовещенска получала две пенсии и пошла под суд

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В Благовещенске осудили 51-летнюю местную жительницу. Её признали виновной в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установил суд, женщина получала пенсию по инвалидности. Однако скрыла это при прохождении военной службы и в июле 2010 года подала заявление о назначении пенсии за выслугу лет в военном комиссариате по Амурской области. При этом женщина знала, что по закону люди, имеющие право на различные государственные пенсии, получают только одну пенсию на выбор.

В результате обмана женщина с сентября 2010 года по июнь 2018 года незаконно получила пенсию из федерального бюджета Минобороны России на общую сумму около миллиона рублей. Суд признал женщину виновной в мошенничестве.

Приговор в законную силу не вступил.